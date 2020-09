Rio - Um dos principais jogadores do Vasco neste retorno do futebol, o meia Martín Benítez começa a ser observado por outros clubes do futebol mundial. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o atleta estaria na mira de clubes da Argentina, Estados Unidos e China. O contrato de empréstimo do meia com o Cruzmaltino vai até dezembro deste ano.



Contratado junto ao Independiente-ARG, Benítez cresceu com Ramon Menezes e se tornou um dos pilares do time. Na última rodada, contra o Atlético-GO, o Cruzmaltino não teve o meia, poupado, e acabou derrotado por 2 a 1. A diretoria do clube carioca já conversa com o time argentino em busca de uma extensão do vínculo até fevereiro, quando começa o Brasileirão.



Nicola ainda ainda ressaltou que, em caso de proposta, o Vasco terá de cobrir se não quiser perder Benítez. Atualmente, o meia vale R$ 21,1 milhões, valor fora do orçamento do Cruzmaltino no momento. A preferência do jogador, no entanto, é de permanecer no clube carioca. O meia já soma 12 partidas com a camisa do Vasco e um gol anotado.