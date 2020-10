Ricardo Sá Pinto Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Rio - Vivendo situações semelhantes, Vasco e Corinthians se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro, em São Januário, nesta quarta-feira, às 21h30. O Cruzmaltino vive a expectativa por dias melhores após a chegada do treinador Ricardo Sá Pinto. O treinador contagiou a todos com seu estilo "energético" ao comandar os seus primeiros treinos no clube carioca nesta semana.

Sem vencer há oito jogos, o Vasco encara um adversário que também passa por dificuldades na tabela. O Corinthians sofreu uma humilhante goleada para o Flamengo, em São Paulo, na última rodada, e tenta se afastar da proximidade com a zona de rebaixamento.

As duas equipes têm exatamente a mesma pontuação na tabela: 18. O Cruzmaltino, no entanto, tem um jogo a menos que o clube paulista e por isso vive uma situação menos grave. No entanto, uma vitória contra o Timão é vista como prioridade máxima no Vasco para que a equipe volte a viver momentos melhores no Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

VASCO X CORINTHIANS

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira - RN

Assistentes: Jean Marcio dos Santos-RN e Assistente 2:Vinicius Melo de Lima - RN

Árbitro de Vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro - RN

VASCO: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Marcos Júnior, Carlinhos e Benítez; Talles Magno e Cano. Técnico: Ricardo Sá Pinto

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Gil, Bruno Méndez e Lucas Piton; Xavier, Camacho (Cantillo), Ramiro e Mateus Vital (Cazares); Boselli (Luan). Técnico: Vagner Mancini