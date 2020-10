Publicidade

No entanto, o presidente Alexandre Campello enviou um pedido à entidade para a liberação dos atletas. Neste sentido, eles poderão entrar em campo pelo Gigante da Colina na partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e terão que se apresentar à seleção sub-20, na quinta-feira, em Itu.

Como não se trata de uma Data Fifa, a diretoria do Vasco ainda negocia com a CBF para que o trio seja liberado em definitivo. Todavia, a entidade não tem intenção de desconvocar os atletas. Com isso, eles podem desfalcar a equipe no primeiro jogo da próxima fase da Copa Sul-Americana, que será na semana que vem. O time irá conhecer o seu adversário após um sorteio, que será realizado dia 23.



O Corinthians, por sua vez, também conseguiu a liberação do meio-campista Mantuan, que será relacionado para o jogo desta quarta e se apresenta à Seleção no dia seguinte.