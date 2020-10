Vasco perdeu para o Corinthians Rafael Ribeiro/Vasco

Por Pedro Logato

Rio - Em sua estreia pelo Vasco, o treinador português Ricardo Sá Pinto pode observar que precisará corrigir muitos erros da sua equipe para a crise deixar São Januário. Com o desfalques de última hora de Benítez e Cano, o Cruzmaltino foi derrotado por 2 a 1 pelo Corinthians, em casa, e viu a sua situação no Brasileiro ficar ainda mais complicada.

Ao todo já são nove jogos sem vencer na temporada, sendo sete no Campeonato Brasileiro. Com 18 pontos, a equipe carioca está a dois da zona de rebaixamento do Brasileiro. O Cruzmaltino volta a jogar pela competição no dia 1º de novembro contra o Goiás, no Serrinha.

Em situações semelhantes e precisando desesperadamente de uma vitória, Vasco e Corinthians começaram com um ritmo bastante morno o duelo em São Januário. Mandante, o Cruzmaltino teve a primeira oportunidade. Aos 16 minutos, Carlinhos apareceu na direita e cruzou para Talles Magno, o jovem cabeceou fraco para boa defesa do goleiro Cássio.

Aos 21 minutos, o Cruzmaltino teve uma ótima chance de abrir o placar. Carlinhos avançou com a bola e finalizou, o goleiro Cássio deu bobeira e soltou uma finalização fácil, Ribamar ganhou do goleiro e tocou para Vinícius que finalizou para fora, perdendo uma chance incrível.

No lance seguinte, o Corinthians teve a sua primeira oportunidade e marcou. Mateus Vital ganhou de Marcos Junior e a bola chegou até Cazares. O jogador deu belo passe para Mantuan receber e finalizar sem chance de defesa para Fernando Miguel.

O gol desconsertou o Vasco. Aos 29 minutos, o Corinthians quase ampliou. Cazares cobrou escanteio fechado, Fernando Miguel tentou cortar, mas a bola foi para Marllon. O zagueiro do Corinthians finalizou, a bola tocou em Miranda e bateu na trave antes de sair para fora.

As duas equipes continuaram errando bastante durante a primeira etapa e nenhuma chance foi criada. Com isso, o Corinthians conseguiu levar a vantagem para o intervalo.

Atrás do placar, o Vasco voltou para o segundo tempo com outra postura. Com menos de dez minutos, a equipe carioca criou duas boas chances. Aos seis minutos, Carlinhos tabelou com Talles e saiu na cara do gol, porém, Cássio chegou e evitou a finalização. Um minuto depois, Andrey foi substituído por Leonardo Gil. Logo depois de entrar, o argentino deu belo passe para Carlinhos, que cruzou para Ribamar carimbar o travessão do Corinthians.

Aos 14 minutos, o Timão voltou a balançar as redes. Após cobrança de escanteio, houve um bate-rebate dentro da área e a bola sobrou para Xavier marcar. No entanto, na disputa do lance a bola tocou no braço de Marllon. Por conta disso, a arbitragem invalidou o lance e anulou o gol corintiano. Quatro minutos depois, novamente gol do Corinthians e novamente a jogada foi anulada pela arbitragem. Mantuan estava impedido antes de dar o passe para Ramiro colocar a bola nas redes.

Quando a partida parecia que ficaria novamente fria e o Corinthians conseguiria administrar o resultado, o Vasco conseguiu o seu gol de empate. Após levantamento de Carlinhos, Talles Magno ganhou da defesa corintiana e bateu cruzado, Ribamar apareceu dentro da área e de letra deixou tudo igual em São Januário.

Logo depois do empate, o Corinthians deu a resposta e por pouco não voltou a ficar na frente. Mateus Vital saiu na cara do gol, mas Fernando Miguel fez boa defesa, salvando os cariocas do segundo gol.

Só que a sorte não estava ao lado dos vascaínos. Aos 44 minutos, Everaldo, que havia entrado no segundo tempo, balançou para cima de Henrique e tentou o cruzamento, a bola, no entanto, tocou no lateral vascaíno e matou o goleiro Fernando Miguel. Castigo para o Vasco que não teve tempo de reagir.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 2 CORINTHIANS

Estádio: São Januário (RIO)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões Amarelos: Leandro Castan (VAS), Éderson (COR), Ricardo Sá Pinto (VAS)

Cartões Vermelhos:

Gols: Gustavo Mantuan (COR), Ribamar (VAS), Everaldo (COR)

VASCO: Fernando Miguel, Cayo Tenório, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey (Léo Gil), Marcos Junior (Lucas Santos), Carlinhos e Vinícius (Bruno Gomes); Ribamar (Guilherme Parede) e Talles Magno. Técnico: Ricardo Sá Pinto.

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Marllon , Gil e Fábio Santos; Xavier; Ramiro (Camacho), Éderson (Gustavo Mosquito), Mateus Vital e Cazares (Luan); Gustavo Mantuan (Everaldo). Técnico: Wagner Mancini