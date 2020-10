Vasco perdeu para o Corinthians Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - Apesar da derrota por 2 a 1 para o Corinthians, em São Januário, o estreante Ricardo Sá Pinto elogiou a atuação da equipe e se disse orgulhoso dos jogadores. O técnico português definiu o tropeço como injusto e reclamou da arbitragem.

Ricardo Sá Pinto separou o resultado da atuação ao avaliar a sua estreia no Vasco. Apesar da derrota por 2 a 1 para o Corinthians, na noite desta quarta-feira, em São Januário, o treinador se disse orgulhoso com a atuação. Definiu o tropeço, a sétima rodada sem vitória no Brasileirão, como injusto.



"Nunca poderíamos ter perdido esse jogo. Foi uma injustiça muito grande. Disse aos jogadores que estou orgulhoso pelo o que eles tentaram fazer. Foram agressivos, lutaram e acreditaram. Fomos muito bem. Foi um bom jogo de futebol, mas não merecíamos ter perdido. Mas o processo é esse. Estou triste com o resultado, pelos jogadores, pela torcida. Mas o caminho é esse. Estou muito confiante em relação ao futuro", disse Sá Pinto.

Sá Pinto ainda reclamou da arbitragem. No entender dele, Fábio Santos cometeu falta em Parede na origem do lance do gol de Everaldo:



"Não sei como o VAR, que vê tudo e mais um pouco, não viu esse lance. Seria mais justo termos o empate."

Após a quinta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, o Vasco continua com 18 pontos e está em 16º, com dois jogos a menos. O próximo compromisso do Gigante da Colina será contra o Goiás, às 20h30, no Estádio da Serrinha.