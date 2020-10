Leonardo Gil Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 23/10/2020 09:28 | Atualizado 23/10/2020 09:28

Rio - A derrota por 2 a 1 para o Corinthians, em São Januário, certamente não era o resultado esperado pelo Vasco na estreia do técnico português Ricardo Sá Pinto. Já são nove jogos consecutivos, entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, sem saber o que é vitória. Um outro estreante da noite, no entanto, passou a carregar um pouco da esperança do torcedor vascaíno em dias melhores: Leonardo Gil.

O argentino, contratado junto ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, entrou aos oito minutos do 2º tempo da partida, substituindo Andrey, e mudou a dinâmica do meio-campo. Com passes verticais nas costas dos laterais corintianos, colocou os atacantes vascaínos em boa situação. O time, que antes rodava a bola com pouca objetividade, passou a ser mais incisivo após a entrada do camisa 7.



Mesmo ficando menos de 45 minutos em campo, Gil tocou 42 vezes na bola, completando 26 dos 31 passes curtos (84%) que tentou e três dos seis lançamentos, segundo dados do Sofascore. Marcos Jr, por exemplo, que atuou quase o dobro do tempo - 70 minutos -, tocou somente 49 vezes, concluindo 32 dos 41 passes (78%) que buscou.



Formando a dupla de volantes com Bruno Gomes no fim do jogo, no 4-2-3-1 proposto por Sá Pinto, Leo também se destacou defensivamente. O argentino ganhou todos os duelos no chão (3/3) e aéreos (1/1) que disputou, além de ter conseguido um desarme e uma interceptação na partida.



Com pouco tempo no gramado, mas muita participação e qualidade nas ações, Leo Gil já é a nova esperança do Vasco para reencontrar o equilíbrio na temporada.



NÚMEROS DE LEO GIL EM SUA ESTREIA PELO VASCO

- Dados do Sofascore



37 minutos em campo

42 toques

1 passe decisivo

26 passes certos (31 no total)

3 lançamentos certos (6 no total)

1 cruzamento certo (5 no total)

1 finalização bloqueada

3 duelos no chão vencidos (3 no total)

1 duelo aéreo vencido (1 no total)

1 desarme

1 interceptação

0 dribles sofridos

2 faltas sofridas

9 perdas de posse