Sul-Americana Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/10/2020 12:21 | Atualizado 23/10/2020 12:29

Rio - O Vasco já tem adversário definido na segunda fase da Sul-Americana. O clube carioca vai encarar o Caracas, da Venezuela. O Cruzmaltino fará o primeiro jogo no Rio, já que a equipe venezuelana estava disputando a Libertadores.

O Caracas ficou na terceira posição de um grupo que contava com Independiente Medellín, da Colômbia, Boca Juniors e Libertad, do Paraguai. Avançaram para as oitavas de final a equipe argentina e a equipe paraguaia.



O Cruzmaltino se classificou para a segunda fase após derrotar o Oriente Petrolero da Bolívia. O Vasco venceu o primeiro jogo no Rio por 1 a 0 e empatou sem gols fora de casa.

CONFIRA OS CONFRONTOS DA SEGUNDA FASE:

Independiente (ARG) x Atlético Tucumán (ARG)



Unión Santa Fé (ARG) x Emelec (EQU)



Unión La Calera (CHI) x Deportes Tolima (COL)



Sol de América (PAR) x Universidad Católica (CHI)



Millonarios (COL) x Deportivo Cali (COL)



Sport Huancayo (PER) x Liverpool (URU)



Vasco da Gama x Caracas (VEN)



Lanús (ARG) x São Paulo



Audax Italiano (CHI) x Bolívar (BOL)



Sportivo Luqueño (PAR) x Defensa y Justicia (ARG)



Coquimbo Unido (CHI) x Estudiantes de Mérica (VEN)



Vélez Sarsfield (ARG) x Peñarol (URU)



Atlético Nacional (COL) x River Plate (URU)



Plaza Colonia (URU) x Junior Barranquilla (COL)



Melgar (PER) x Bahia



Fénix (URU) x Huachipato (CHI)