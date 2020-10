Léo Matos Reprodução

Por O Dia

Rio - Novo reforço do Vasco, o lateral-direito Léo Matos ainda não foi anunciado oficialmente como jogador do clube carioca, porém, ele já fala como atleta vascaíno. No Rio de Janeiro, o jogador, de 34 anos, postou uma foto treinando por conta própria e escreveu uma mensagem aos torcedores.

Publicidade

"Bom dia, meus amigos. Cheguei no Rio, treininho de leve para não perder a forma. Bora, Vascão", escreveu o jogador em seu perfil no Instagram.



No Brasil, Léo Matos, além do Flamengo, vestiu as camisas do Tombense, Figueirense, Paraná e Vila Nova, o lateral-direito foi negociado ainda jovem para o Olympique de Marselha, na França.

Publicidade

Na Europa, defendeu por sete temporadas o Dnipro, da Ucrânia, e, desde 2016, atuava pelo PAOK, da Grécia, onde se tornou amigo pessoal do presidente do clube, Ivan Savvidi. Titular, ele disputou 35 jogos e marcou cinco gols na última temporada e, tem três jogos, na atual.