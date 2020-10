Carlinhos Reprodução

Por O Dia

Publicado há 5 segundos

Rio - O Vasco encara o Caracas, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, pela segunda fase da competição internacional. Carlinhos, titular nos últimos jogos da equipe, afirmou que o torneio é o foco principal do Gigante da Colina.

"É uma competição muito importante. Será o nosso próximo jogo, então o foco está total numa boa atuação em São Januário. Estamos tendo uma semana cheia de treinamentos e temos aproveitado para nos preparar bastante mentalmente e fisicamente. Vamos dar o nosso melhor para fazer um grande jogo e seguir na competição. É o nosso principal objetivo", disse ele ao site oficial do Vasco.

O meia que foi titular nos últimos três compromisso do Vasco pelo Campeonato Brasileiro celebrou o bom momento pessoal no qual está vivendo, mas lamentou a fase da equipe na competição nacional.

"Me sinto feliz com o momento. O crescimento individual vem da ajuda dos meus companheiros. Sem eles nada disso teria acontecido. É verdade que o momento da equipe não é dos melhores no Brasileiro, os resultados não estão aparecendo, mas vamos mudar essa situação. Só nós podemos revertê-la e iremos dar o nosso máximo para isso", afirmou.