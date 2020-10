O técnico Ricardo Sá Pinto elogiou a aplicação dos jogadores no duelo contra o Corinthians Roberto Rosendo / Vasco.com.br / Divulgação

Rio - Ricardo Sá Pinto fez sua estreia sob o comando do Vasco na última quarta-feira, quando perdeu por 2 a 1 para o Corinthians em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do seu estilo agressivo, Carlinhos, meia da equipe, afirmou que Sá Pinto é "uma pessoa do bem".

Essa não é a primeira vez que Carlinho é treinado pelo português. Em 2017, quando atuava pelo Royal Standard de Liège, da Bélgica, o treinador da época era Ricardo Sá Pinto.

"O Ricardo é um cara bacana, uma pessoa do bem. Ele foi jogador, então carrega sempre consigo essa garra, aquela vontade de sempre vencer. É um cara explosivo quando quer, uma pessoa do bem. Já mostrou no jogo contra o Corinthians que é bem intenso na beira do gramado, gosta de pressionar, jogar junto com o time. Vai nos ajudar bastante nessa temporada.", disse em entrevista ao site oficial do Vasco.

O Vasco encara o Caracas, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, pela segunda fase da competição internacional.