O Vasco realizou quatro trocas na lista de 46 inscritos na Copa Sul-Americana Divulgação/Vasco

Por O Dia

Rio - A inscrição de Mantín Benítez na Copa Sul-Americana foi a principal novidade na nova lista enviada pelo Vasco à Conmebol. O clube exerceu o direito de troca para a segunda fase da competição e confirmou o goleiro Fintelmann, o lateral-esquerdo Neto Borges, o volante Leonardo Gil e o apoiador Carlinhos no lugar de Jordi, Nathan, Marrony e Raul, respectivamente.

Em razão da pandemia do novo coronavírus, a entidade aumentou o limite de inscritos de 30 para 46 jogadores e liberou até cinco trocas na lista original na segunda fase. Com o elenco curto, o clube encorpou a relação com destaques do sub-20, como o lateral-esquerdo Riquelme e o apoiador Caio Lopes.



Para alívio do torcedor, a Conmebol confirmou outra mudança no regulamento que libera atletas que jogaram a primeira fase por outro. É o caso de Benítez, que defendeu Independiente, da Argentina, no início da competição.