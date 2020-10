Ricardo Sá Pinto busca a primeira vitória a frente do Vasco contra o Caracas, da Venezuela Rafael Ribeiro/Vasco

Por MARCELO BERTOLDO

Rio - Há nove jogos sem vencer, o Vasco trata o confronto com o Caracas, da Venezuela, nesta quarta-feira, às 21h30, em São Januário, como uma oportunidade de recomeçar. Eliminado da Copa do Brasil, o Cruzmaltino, que ainda despencou do G-4 para o Z-4 do Brasileiro após a sequência de cinco derrotas, aposta as fichas na Sul-Americana para reencontrar o bom futebol. Os últimos seis dias de preparação, maior período que Ricardo Sá Pinto teve para trabalhar, foram de muito empenho e reflexão nos treinos.

Além da importância no aspecto financeiro, pois a classificação para as oitavas de final da competição vale U$ 500 mil (cerca de R$ 2.800 milhões), a quebra do incômodo jejum medirá não apenas o termômetro para o segundo confronto, no dia 4 de novembro, na Venezuela, mas iniciar uma reação no Brasileiro. Há sete rodadas sem vencer, o Vasco terá pela frente o Goiás, domingo, no Serrinha.

No processo de reconquista da confiança, o Vasco dificilmente contará com seu artilheiro em 2020. Com 16 gols, Germán Cano ainda se recupera de uma lesão na coxa direita e será substituído pelo atacante Ribamar. Em contrapartida, Sá Pinto tem boa chance de ter Benítez como reforço. Recuperado de uma lesão muscular, o apoiador foi uma das novidades na lista de inscritos na segunda fase da Sul-Americana.

Em baixa na avaliação dos torcedores, Yago Pikachu e Cayo Tenório disputam a posição na lateral direita, mas o técnico português não descartou a possibilidade de improvisar Carlinhos aberto na direita. Na zaga, Marcelo Alves e Ricardo Graça disputam a posição ao lado de Leandro Castan. Outra possível mudança testada na defesa foi Neto Borges no lugar de Henrique.

Confira a provável formação do Vasco: Fernando Miguel, Yago Pikachu (Cayo Tenório), Leandro Castan, Ricardo Graça (Marcelo Alves) e Neto Borges; Leonardo Gil, Andrey, Carlinhos e Benítez; Talles Magno e Ribamar. Técnico: Ricardo Sá Pinto.