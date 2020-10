Time profissional do Futsal Masculino do Vasco @futsalvasco Thiago Mendes/Rio Universitário

Por Lucas Mazzini*

fotogaleria Rio - Sem contar com o futsal no clube desde 2012, o Vasco fechou uma parceria inédita para reformular o esporte e voltar com força total na modalidade em que é o único carioca campeão da Liga Futsal. O pioneiro acordo entre o Cruzmaltino e a RU Sports, vertente esportiva da empresa Rio Universitário, tem como objetivo resgatar essa história.

O projeto, chamado de Projeto Vasco Futsal, atua na reestruturação das equipes de futsal feminina profissional e na masculina, tanto profissional, quanto no sub-20. Os times têm sido compostos por jogadores que já tiveram alguma passagem pelo futsal nas categorias de base e também por atletas vindo do meio universitário.

Publicidade

Além dos jogadores, a comissão técnica das três categorias são formadas por profissionais do esporte universitário. A coordenação esportiva da equipe masculina é feita pela RU Sports, enquanto a do feminino é regido pela JC2 Esportes, outra empresa que atua no esporte universitário carioca.

Para o atleta do vascaíno Victor Freire, que passou pelas nas categorias de base do Flamengo, Fluminense, Madureira, atuar pelo futsal universitário e profissionalmente têm algumas semelhanças e também bastante diferenças.

Publicidade

"São experiências bem iguais, mas bastante diferentes, o que eu vivi no futsal universitário eu não cheguei a viver no futsal profissional, em questão de clima e torcida. Acho que eu nunca joguei pra tanta gente quanto eu joguei no universitário, para 1.500, 2.000 pessoas, ginásio lotado e sem ninguém mais podendo entrar", disse Victor.

"Mas com certeza, jogar por uma federação, por um clube de camisa, tem um peso e um sentimento diferente. Tem muito mais responsabilidade, afinal você está representando uma instituição centenária. É muito legal poder viver esses dois âmbitos esportivos. Mas jogar por um grande clube tem um gosto especial", completou.

Publicidade

Com o propósito de impulsionar ainda mais o time, o Vasco firmou uma parceria com o município de Belford Roxo, que culminou na construção de uma equipe sub-20 masculina para o projeto. Para o feminino, juntou-se ao Piedade Tênis Clube, visando um time mais competitivo.

Hoje as três categorias estão disputando o Campeonato Carioca e querem, além do título, a vaga para disputar a Taça Brasil, o campeonato considerado mais importante.

Publicidade

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Logato