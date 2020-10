Martín Benítez Carlos Gregório Jr /Vasco/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 18:30 | Atualizado 27/10/2020 18:33

Rio - O apoiador Martín Benítez ainda não teve a sua situação resolvida por Vasco e Independiente. De acordo com informações do canal de televisão argentino "TyC Sports", a equipe de Avellaneda teria recusado uma oferta do clube carioca para a contratação do meia.

De acordo com o canal, a oferta teria sido por 50% dos direitos do jogador. Os valores não foram divulgado. O Independiente pede quatro milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) por 60% do atleta. O Vasco já afirmou que não tem condições de desembolsar essa quantia e planeja convencer o clube argentino a aceitar menos.

O Cruzmaltino tem a prioridade para comprar o jogador do Independiente. No entanto, de acordo com o clube argentino há sondagens por Benitez que vão de clubes brasileiros até ao futebol russo.

Martín Benítez tem contrato de empréstimo com o Vasco até o fim do ano. O jogador é um dos destaques do clube carioca na temporada. Ao todo, ele entrou em campo em 19 vezes e marcou dois gols.