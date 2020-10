Publicidade

Mesmo com pouco tempo com a camisa do Vasco, Benítez caiu nas graças dos torcedor por boas atuações no meio-campo. Em 18 partidas, o argentino fez dois gols pela equipe carioca.



Nesta quarta-feira, o Vasco não contará com o argentino Benítez contra o Caracas, às 21h, em São Januário. O meia, que ainda não está 100% de uma contusão na coxa, ficou fora da relação.