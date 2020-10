Vasco e Caracas Divulgação / Conmebol

Por Pedro Logato

Rio - Foi com muita dificuldade, com desvantagem numérica, pênalti perdido e com luta que o Vasco conseguiu interromper a sua sequência negativa de nove partidas sem vencer na temporada. Pela Sul-Americana, o Cruzmaltino conseguiu no fim da partida com Tiago Reis o gol salvador para sair na frente do Caracas na segunda fase da competição.

Com o resultado de 1 a 0, o Vasco vai jogar por um empate contra o Caracas na próxima quarta-feira para avançar de fase na competição. Caso consiga marcar na Venezuela, a equipe de Ricardo Sá Pinto poderá até mesmo perder por um gol de diferença que irá classificar no torneio.

Novamente sem poder contar com Germán Cano e com Martín Benítez, o Vasco teve uma atuação com muito pouca inspiração no primeiro tempo contra o Caracas. Apesar de ter o controle da posse de bola, em São Januário, o Cruzmaltino em momento algum impôs uma pressão em cima dos venezuelanos.

O Caracas por sua vez mostrava uma debilidade técnica muito grande. Nem mesmo em lances de bola parada foi capaz de obrigar o goleiro Fernando Miguel a fazer uma defesa. Por sua vez, o Vasco também pouco criou a fim de abrir o placar na primeira etapa.

A única oportunidade cruzmaltina antes do intervalo aconteceu aos 18 minutos. Após levantamento para área, Ribamar cabeceou livre, porém, o atacante vascaíno errou o alvo e o goleiro Velásquez nem precisou fazer a defesa.

O segundo tempo começou com as duas equipes mais ligadas, buscando criar mais oportunidades de gol. O Vasco chegou com perigo aos nove minutos. Talles Mango entrou na área, após bela tabela com Carlinhos, a bola, no entanto, escapou do pé do atacante e se ofereceu a Andrey, que finalizou para fora.

Aos 12 minutos, Casiani fez falta em Henrique dentro da área, a arbitragem assinalou pênalti. Porém, na cobrança, Carlinhos cobrou muito mal e o goleiro Veláquez defendeu sem muito esforço, evitando o gol do Vasco.

A penalidade perdida abalou bastante a equipe do Vasco. O Cruzmaltino continuou tento mais posse de bola e buscando mais o gol que os venezuelanos, porém, a empolgação e a confiança diminuíram bastante no restante da segunda etapa.

Aos 37 minutos, o Vasco ficou com um jogador a menos na partida. Ygor Catatau, que havia entrado 11 minutos antes, fez três faltas consecutivas, recebeu dois cartões amarelos e acabou sendo expulso.

Porém, foi com a desvantagem numérica que o Vasco conseguiu o seu gol. Aos 42 minutos, Tiago Reis, que havia entrado três minutos antes, apareceu dentro da área para concluir a bela jogada de Parede e dar a vitória para a equipe carioca em São Januário.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 CARACAS

Estádio: São Januário (RJ)

Arbitragem: Michael Espinoza (PERU)

Cartões Amarelos: Cayo Tenório (VAS), Guarirapa (CAR), Ygor Catatau (VAS), Febres (CAR)

Cartões Vermelhos: Ygor Catatau (VAS)

Gols: Tiago Reis (VAS)

VASCO: Fernando Miguel, Cayo Tenório, Miranda, Leandro Castan, Henrique; Andrey, Léo Gil (Marcos Júnior), Carlinhos (Ygor Catatau), Vinícius (Guilherme Parede); Ribamar (Tiago Reis), Talles Magno / Treinador: Ricardo Sá Pinto

CARACAS: Velásquez, Casiani, Villanueva, Osio, Notaroberto; Castillo, Junior Moreno (Andreutti), Luis González (Guarirapa); Robert Hernández (Bonsu Osei); Celis (Edgar Silva), Blanco (Febres) / Treinador: Noel Sanvicente