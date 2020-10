Ceará x Vasco no Castelão RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Rio - A permanência de Martín Benítez no Vasco da Gama ainda não está definida, mas de acordo com o portal 'Esporte News Mundo', está caminhando para um final feliz para o Cruzmaltino. O clube enviou uma proposta ao Independiente para comprar 60% dos direitos do jogador, e a oferta teria agradado aos dirigentes do clube argentino.

Segundo o site, o Vasco vai pagar os US$ 4 milhões (cerca de R$ 22,3 milhões) em uma entrada de entre US$ 2,5 e 3 milhões, e parcelar o restante ao longo de 2021. O Independiente se mostrou interessado na oferta, mas ainda deve fazer uma contra-proposta para acertar os últimos detalhes. Jorge Damiani, dirigente do Indepediente comentou:



"Se o pagamento se realiza assim, as cifras estão corretas. Quatro milhões líquidos é o que o Independiente pretende e depois haverá alguns detalhes e pormenores que serão conversados. Mas se o pagamento for realizado como pretendemos, o Independiente está contente", revelou o diretor esportivo do clube argentino ao 'Esporte News Mundo'.