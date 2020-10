Polivalente, Gustavo Torres tem velocidade para jogar pelos lados e força para atuar como referência na área Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - Nova aposta para reforçar o ataque do Vasco, o colombiano Gustavo Torres espera acelerar a adaptação na Colina com a ajuda dos argentinos Leonardo Gil, Benítez e Cano. Além do idioma em comum, o atacante encontrou um rosto conhecido na Colina, pois enfrentou Cano, ex-Independiente Medellín, no clássico com Atlético Nacional pelo Campeonato Colombiano.

"Eu o cumprimentei. Já nos enfrentamos muitas vezes na Colômbia porque ele estava no time rival da cidade. Me recebeu bem e disse que eu serei feliz. Vamos dar muita alegria ao Vasco", disse Torres em entrevista à 'Vasco TV'.

Na ausência de Cano, que se recupera de uma lesão na coxa direita, o atacante Tiago Reis saiu do banco para garantir a vitória sobre o Caracas, da Venezuela, quarta-feira, no primeiro dos dois duelos pela segunda fase da Sul-Americana, e encerrou um jejum que durava nove jogos. Apesar do alívio, o Vasco tem sofrido com poucas opções para o setor. Com a chegada de Torres, o técnico Ricardo Sá Pinto ganha em versatilidade.

"Sou um jogador que se movimenta em todo setor de ataque, do lado esquerdo ou de 9. Ultimamente tenho me sentido melhor como 9. Mas estou a disposição para atuar onde o time precisar. Chego com muito compromisso, para fazer muitos gols para o clube", destacou o atacante.

A exemplo de Germán Cano, ele é admirador do futebol brasileiro e fã de Romário. Gustavo Torres é o terceiro reforço do Vasco para a sequência da Copa Sul-Americana e do Brasileiro. Nas últimas, o clube fechou com o volante Leonardo Gil e com o lateral-direito Léo Mattos. Tanto Gustavo quanto Léo dependem da regularização para ficar à disposição de Sá Pinto e ajudar o Cruzmaltino a deixar o temido Z-4.