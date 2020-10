Martin Benítez, com a bola nos pés Rafael Ribeiro / Vasco /Divulgação

Por O Dia

Rio - A permanência de Martín Benítez no Vasco está perto de ser selada. De acordo com informações do repórter da Band, Luca Pedrosa, o clube carioca fará parcelado o pagamento ao Independiente pelos direitos do jogador. O meia é um dos destaques do clube carioca na temporada.

“O Vasco não tem a mínima condição de pagar nada à vista. Seria de forma parcela. É um projeto e a proposta existe”, afirmou o presidente do Vasco em conversa com o repórter da Band.

De acordo com informações do jornalista, o Vasco não irá utilizar qualquer jogador como moeda de troca na transação envolvendo o meia argentino. Os recursos utilizados na negociação são do clube carioca.

O Independiente ainda aguarda uma última reunião com o presidente do Vasco, Alexandre Campello, para receber as garantias bancárias e acertar a venda do atleta. Os argentino pediam quatro milhões de dólares por 60% do jogador (cerca de R$ 22 milhões).

Martín Benítez é um dos principais jogadores do Vasco na temporada. O meia, de 26 anos, está emprestado ao clube carioca até o fim do ano. Ele entrou em campo em 19 partidas e fez dois gols.