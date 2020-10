Ricardo Sá Pinto Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Goiás - Após conseguir a sua primeira vitória no comando do Vasco, Ricardo Sá Pinto terá pela frente neste domingo mais um desafio na sua caminhada no clube carioca. Diante do Goiás, no Serrinha, ás 20h30, o Cruzmaltino precisa de uma vitória para deixar a incômoda zona de rebaixamento no Brasileiro.

O resultado positivo conseguido contra o Caracas no fim da partida em São Januário encerrou uma sequência de nove jogos sem vitória do Vasco na temporada. Porém, no Brasileiro, o Cruzmaltino vive um jejum de sete partidas. Por conta dessa má fase, a equipe carioca deixou as primeira colocações e agora está na zona de rebaixamento.

Publicidade

O Cruzmaltino terá pela frente outra equipe que não vive bom momento no ano. Lanterna da competição, o Goiás quer voltar a vencer para não ficar para trás na disputa contra o rebaixamento. No momento, os goianos têm apenas 11 pontos em 16 jogos disputados no Campeonato Brasileiro.

Vasco e Goiás já se enfrentaram 2020 pela Copa do Brasil. O Vasco levou a melhor nos pênaltis, após uma vitória para cada ladro dentro dos 90 minutos. O duelo pelo Brasileirão vai ser comandado pelo árbitro mineiro Igor Junio Benevenuto de Oliveira.

Publicidade

FICHA TÉCNICA

GOIÁS X VASCO



Estádio: Serrinha (GO)



Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira - MG

Publicidade

Auxiliar 1: Guilherme Dias Camilo - MG

Auxiliar 2: Felipe Alan Costa de Oliveira - MG

Publicidade

Árbitro de Vídeo: Jose Claudio Rocha Filho - SP

GOIÁS: Tadeu; Edilson, David Duarte, Heron e Cajú; Sandro, Ratinho, Breno e Keko; Vinícius Lopes e Rafael Moura/ Treinador: Enderson Moreira

Publicidade

VASCO: Fernando Miguel, Tenório, Miranda, Castán, Henrique, Andrey, Marcos Junior, Carlinhos, Benítez; Talles e Cano / Treinador: Ricardo Sá Pinto