Tiago Reis pode ser titular do Vasco em duelo contra o Goiás

Rio - Autor do gol da vitória do Vasco sobre o Caracas-VEN, na última quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, o atacante Tiago Reis pode ser titular na partida contra o Goiás, no próximo domingo, em Goiânia. A informação é do portal "UOL".

Segundo a publicação, o técnico Ricardo Sá Pinto tem gostado do desempenho do atacante nos treinos e ele é o favorito para ocupar a vaga deixada pelo argentino Germán Cano, que está lesionado. O português, inclusive, tem trabalhado intensamente alguns fundamentos de Tiago, como finalização e posicionamento.

Tiago Reis, que foi vice-artilheiro da Copa SP de Futebol Júnior, em 2019, voltou aos gramados na última quarta-feira, após sete meses sem entrar em campo. Ele estava sem espaço com o antigo treinador, Ramon Menezes.