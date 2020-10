Ricardo Sá Pinto Rafael Ribeiro/Vasco

Por Lance

Rio - O convidado dessa semana do Aqui com Benja, no Fox Sports, é o novo técnico do Vasco, Ricardo Sá Pinto. Contratado esse mês pelo Cruz-Maltino, o treinador português falou sobre sua vinda para o futebol brasileiro e traçou um paralelo com o futebol europeu.



"Fala-se muito da falta de paciência dos dirigentes do Brasil de esperar resultados. Temos (no futebol europeu) uma metodologia de que as coisas acontecem com trabalho, e é preciso algum tempo para que isso se veja", disse.



Durante a entrevista exclusiva ao Fox Sports, o treinador pontuou que essas diferenças foram avaliadas antes de tomar sua decisão, que classificou como um "risco".



"Meu contrato vai até final do Brasileirão, até fevereiro. Espero ter tempo suficiente para realizar um bom trabalho. Mas são os riscos da profissão", disse ele, completando que "no futebol, tudo é possível".



Sobre sua perspectiva de atuação durante o período de contrato com o clube carioca, que poderá ser estendido.



Publicidade

"Minha primeira grande preocupação foi ganhar para dar mais ânimo para a equipe, e isso foi conseguido essa semana finalmente. Com apoio da torcida, o Vasco terá capacidade para reagir e se estabilizar", finalizou.



O Aqui com Benja inédito vai ao ar à meia-noite desse sábado para domingo no Fox Sports.