Alexandre Campello convocou edital com eleições presenciais

Por O Dia

Publicado 01/11/2020 13:54 | Atualizado 01/11/2020 13:55

Rio - O presidente do Vasco, Alexandre Campello, ameaçou não participar das eleição do clube, marcada para o próximo sábado. Candidato à reeleição, ele garantiu que não participará da disputa caso ela seja feita exclusivamente online.

"Eu nem participo. Nesses moldes eu não vou participar", declarou o presidente ao programa "Super Papo Vascaíno".

No último dia 23, o presidente da Assembleia Geral , Faués Jassus, o Mussa, publicou um edital convocando a realização do pleito de maneira virtual. No entanto, a diretoria e a maioria dos conselheiros é contra.

Na última quinta-feira, Campello publicou no site do Vasco o edital de convocação da eleição, onde afirma que ela será realizada de maneira presencial. Segundo o presidente, a possibilidade de uma eleição online nunca foi debatida.