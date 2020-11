Vasco e Goiás fizeram um jogo equilibrado no Serrinha CARLOS COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Goiânia - Na despedida do turno do Campeonato Brasileiro, Goiás e Vasco protagonizaram marcado pela esperança de uma campanha mais sólida e fora da zona de rebaixamento no returno. O empate de 1 a 1, neste domingo, no Serrinha, deixou o alerta ligado na luta contra a degola, mas foi suficiente para tirar o Cruzmaltino do Z-4, 16º, com 19 pontos. Com 12, o Esmeraldino segue em último lugar.

Embora tenha encerrado o incômodo jejum de nove jogos sem vitória ao bater o Caracas, da Venezuela, pela Sul-Americana, no Brasileiro, o Cruzmaltino entrou em campo com o peso de sete rodadas sem somar três pontos. Com o capitão Leandro Castan, suspenso, Benítez, no banco, e Cano, machucado, o técnico Ricardo Sá Pinto apostou na estreia de Léo Matos na lateral direita como a novidade capaz de melhorar a produtividade em campo.

Na lanterna, o Goiás, ainda mais pressionado pelo pacífico protesto da torcida na sede do clube, no sábado, tentou tomar a iniciativa no ritmo ditado pela dupla Shaylon/Keko. Na velocidade de Talles Magno e Vinícius tentou responder no contra-ataque. No entanto, foi usando a cabeça que Léo Matos, após a cobrança de escanteio de Leonardo Gil, abriu o placar, aos 16 minutos.

E quando foi preciso, Fernando Miguel entrou em ação e fez duas boas defesas em duas finalizações de Shaylon. Na cavadinha de Keko, cara a cara, valeu a sorte do goleiro na bola que saiu rente à trave direita. A perda do domínio meio de campo com a queda de rendimento do trio formado por Andrey, Leonardo Gil e Carlinhos foi decisiva para o crescimento do Goiás na volta do intervalo. O gol de Shaylon, aos 11, foi um balde de água fria nos planos do Vasco.

Com a entrada de Fellipe Bastos e Benítez, recuperado de uma lesão muscular, o técnico português tentou renovar o fôlego e recuperar o território perdido no setor. As mexidas não surtiram o efeito esperado. Lento e com muitos erros de passe, o jogo ficou dramático com a pressão dos donos da casa no fim. A trave, na cabeçada de Douglas Baggio, e Fernando Miguel, na tentativa de Rafael Moura pelo alto, evitaram um resultado ainda pior para os cariocas.

FICHA TÉCNICA:

Local: Serrinha, em Goiânia (GO)

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-Fifa)



GOIÁS: Tadeu, Edilson, David Duarte, Heron e Cajú; Ariel Cabral, Breno e Shaylon (Gilberto); Keko, Vinícius Lopes (Douglas Baggio) e Fernandão (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira



VASCO: Fernando Miguel, Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça e Henrique (Neto Borges); Andrey, Leonardo Gil (Fellipe Bastos) e Carlinhos (Benítez); Vinícius (Tiago Reis), Talles Magno (Guilherme Parede) e Ribamar. Ricardo Sá Pinto



Gols: 1º tempo: Léo Matos (16 minutos). Shaylon (11 minutos)

Cartões amarelos: Ariel Cabral, Heron, Keko, Vinícius Lopes; Henrique, Léo Matos, Leonardo Gil, Ricardo Graça, Fellipe Bastos e Neto Borges.

Suspenso: Leandro Castan

