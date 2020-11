Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1 Foto de Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - O atacante Talles Magno é dúvida para a partida do Vasco contra o Caracas, na Venezuela, na próxima quarta-feira, às 21h30, pela Copa Sul-Americana. O jogador, que deixou o campo na partida contra o Goiás, no último domingo, chorando após choque com um adversário, teve um trauma na bacia e fará tratamento intensivo para saber se terá condições de jogo.

"O atleta Talles Magno sofreu um trauma na região da bacia, próxima ao abdômen, no jogo contra o Goiás, e iniciou o tratamento já no vestiário. Manterá o tratamento intensivo durante a viagem e será reavaliado nas próximas horas pelo departamento médico do Vasco da Gama", afirmou o Cruzmaltino em nota.

Talles viajará normalmente com a delegação para Caracas. A expectativa é que a decisão sobre a presença ou não do atacante em campo seja tomada pelo departamento médico a poucos minutos do início da partida.

No confronto de ida, em São Januário, o Vasco venceu os venezuelanos por 1 a 0. Agora, joga pelo empate para avançar à próxima fase da Sul-Americana.