O presidente do Vasco, Alexandre Campello, tenta a reeleição Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 02/11/2020 22:08 | Atualizado 02/11/2020 22:12

Rio - A juíza Mônica Poppe de Figueiredo Fabião atendeu ao requerimento do conselheiro Carlos Fonseca e concedeu nesta segunda-feira uma liminar que suspende a sessão convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, marcada para a manhã desta terça-feira.

Na reunião, seria debatido o conflito entre o presidente do clube, Alexandre Campello, que defende o voto presencial na eleição do próximo dia 7, enquanto Faués Cherene Jassus, o Mussa, presidente da Assembléia Geral, em ambiente virtual.

A impasse é mais uma polêmica no processo eleitoral do clube. Em busca da reeleição, Campello divulgou edital de convocação para o pleito. Com os bastidores políticos em ebulição, Campello adiou a viagem à Argentina na tentativa de sacramentar a compra de Martín Benítez junto ao Independiente, como revelou o 'GE'. A negociação será retomada em videoconferência.