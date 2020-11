Yeison Guzmán pode ser acertar com o Vasco Reprodução Twitter

Rio - O Vasco está próximo de fechar com mais um jogador estrangeiro. Segundo informações de Lucas Pedrosa, jornalista da Band, o clube carioca realizou uma proposta por empréstimo ao meia Yeison Guzmán. O atleta de 22 anos do Envigado, da Colômbia, já aceitou a oferta e aguarda o aval do clube.

Ainda de acordo com o jornalista, a proposta do Vasco é de 150 mil dólares (cerca de 850 mil reais), de forma parcelada, com opção de compra de 80% dos direitos no fim do empréstimo.



Esta não é a primeira vez que o Envigado tenta negociar o meia, considerado uma das joias do clube. No entanto, o ruim momento financeiro faz com que a equipe colombiana queira vender o atleta, o que gera um impasse nas negociações.

Ainda com esse conflito, o clube analisa a proposta do Vasco e um desfecho deve acontecer nos próximos dias.