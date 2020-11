Guilherme Parede Divulgação

Por O Dia

Rio - O atacante Guilherme Parede não joga mais pelo Vasco. Nesta terça-feira, o Talleres-ARG, que havia emprestado o jogador ao Cruzmaltino até o fim do ano, solicitou seu retorno imediato. O clube carioca não se opôs e rescindiu o contrato.

Publicidade

O contrato de Parede com o Vasco iria até o dia 31 de dezembro, o que faria com que ele perdesse 11 rodadas do Brasileirão. A renovação chegou a ser estudada pelo clube, mas não avançou.

Parede chegou ao Vasco em agosto e jamais conseguiu se firmar na equipe. Foram apenas 13 jogos pelo clube, a maioria deles saindo do banco de reservas.