Com futebol de qualidade, Benítez caiu nas graças da torcida Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 17:51 | Atualizado 03/11/2020 17:53

Rio - A reunião entre Vasco e Indepediente por Martin Benítez estava maraca para esta terça-feira, mas precisou ser adiada para quarta. Em semana de eleição, os bastidores políticos do clube estão quentes e a videoconferência precisou ser remarcada.

Até o momento, não há previsão de que o presidente do Vasco, Alexandre Campello, viaje a Buenos Aires. O dirigente até havia cogitado ir no início da semana, mas optou por seguir no Rio de Janeiro e tentar concluir a negociação de forma remota, já que as eleições do clube serão realizadas neste sábado.

Publicidade

Para esta terça estava prevista uma reunião do Conselho Deliberativo, o que fez com que Campello adiasse a viagem no primeiro momento. Porém, a sessão não ocorreu devido a uma decisão judicial. Tendo em vista a falta de acordo entre os poderes do clube, o presidente do Vasco pediu para que todos os candidatos fossem a São Januário no fim da tarde para que possam buscar uma solução. Com isso, a videoconferência com os dirigentes argentinos precisou ser adiada.

Mesmo com as conversas sendo remarcadas, há um grande otimismo entre todos os envolvidos em relação a um final feliz. Os clubes já ajustaram a forma de pagamento e chegaram a um denominador comum, faltando apenas ajustarem os últimos detalhes.

Publicidade

De acordo com a diretoria do clube argentino, a oferta de US$ 4 milhões (R$ 22 milhões) por 60% do camisa 10 foi aceita por eles. A primeira parcela US$ 2,5 milhões (pouco mais de R$ 14 milhões) seria paga nesse ano. O restante seria quitado em 2021, em duas parcelas. A direção Cruzmaltina não confirmou o acerto e nem os valores, mas trata o caso com otimismo.