Brazil's Vasco da Gama forward Tiago Reis (2-L) scores against Venezuela's Caracas during their closed-door Copa Sudamericana second round football match at the Sao Januario stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on October 28, 2020, amid the COVID-19 novel coronavirus pandemic. (Photo by RICARDO MORAES / POOL / AFP) AFP

Por O Dia

Rio - Vivendo uma semana de bastidores quentes com eleição que será disputada no próximo sábado, o Vasco enfrentará o Caracas (Venezuela), nesta quarta-feira, às 21h30, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, o clube carioca venceu por 1 x 0, gol de Tiago Reis.

Para esta partida, o técnico Ricardo Sá Pinto não vai poder contar com Ygor Catatau, expulso no último jogo, e o artilheiro Cano, machucado. Voltando de lesão, o atacante Talles Magno ainda é dúvida para a partida e será reavaliado momentos antes de a bola rolar. Léo Matos, que não está inscrito na competição, e Cayo Tenório, que testou positivo para Covid-19, também são baixas.

Publicidade

Para tentar garantir a vaga na próxima fase da competição, o Vasco deve ir a campo com: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan, Henrique, Andrey, Leonardo Gil, Carlinhos, Benitez, Vinicius(Talles), Ribamar.