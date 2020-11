Vasco

Com eleições chegando e bastidores agitados, reunião do Vasco por Benítez é transferida para quarta

Candidatos e presidentes de poderes do clube foram convidados por Campello para encontro em São Januário e portanto, videconferência com dirigentes do Independiente precisou ser adiada

Publicado 03/11/2020 17:51 | Atualizado há 10 horas