Rei Pelé completa 80 anos AFP

Por O Dia

Rio - Candidato à presidência do Vasco da Gama, o empresário Leven Siano ganhou uma torcida ilustre para o pleito, que ocorre no próximo dia 14 de novembro. Torcedor do Vasco desde criança, o Rei Pelé gravou um vídeo para desejar boa sorte a Leven. O empresário publicou o vídeo nas redes sociais e logo a postagem viralizou.

