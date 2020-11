Holandês ficou menos de um ano na seleção camaronesa AFP

Por O Dia

Rio - O Vasco pode ter Clarence Seedorf como diretor executivo de futebol. Segundo o jornalista Fábio Azevedo, da Fox Sports, o ex-jogador do Botafogo deve assumir o cargo caso a chapa do candidato Leven Siano vença as eleições.

Não falarei mais de política do Vasco porque isso gera muito desgaste e perdas de amizades. Última notícia: Seedorf é aguardado no Brasil para ser o diretor executivo de futebol, caso a chapa encabeçada por Leven Siano vença. Com ele, Balottelli seria o primeiro reforço! Fuiiiii! — Fabio Azevedo (@fabioazevedotv) November 4, 2020 Ainda de acordo com o repórter, a primeira contratação, se Seedorf fechar com o Cruzmaltino, deve ser a do atacante Mário Balotelli.

Neste momento, a eleição do Vasco não tem data para acontecer. Os candidatos decidiram, na noite da última terça-feira, adiar o pleito. Uma nova data será debatida nesta quinta-feira.