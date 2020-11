Alexandre Campello Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Por O Dia

Rio - Alexandre Campello fez duras críticas à decisão da juíza Debora Maria Barbosa Sarmento, da 7ª Vara Cível, que nesta quarta-feira determinou a realização da eleição do Vasco para o próximo dia 14, com votos exclusivamente online, após pedido de Faués Cherene Jassus, o Mussa, presidente da Assembleia Geral. Em entrevista ao "Globo Esporte", Campello atacou a magistrada, Mussa e a chapa "Sempre Vasco", que tem Júlio Brant como candidato.

"Acho um absurdo que o Vasco seja conduzido através de liminares. A gente vê uma série de decisões judiciais estapafúrdias. A Sempre Vasco tem um desembargador e um juiz que querem participar ativamente e vivem no Twitter, colocam seu avatar amarelinho... Será que isso não influencia nessas decisões judiciais?", questionou Campello.

"Estamos propondo uma eleição híbrida para atender a todos, enquanto a Justiça propõe uma eleição exclusivamente online e de forma liminar. A última decisão que li da Justiça é uma vergonha. A juíza confunde tudo, diz que sou presidente do Conselho Deliberativo. Acho que ela nem sabia o que estava escrevendo. Mas escreveu favoravelmente à Sempre Vasco, que conduz o senhor Mussa, que é um senhor senil e deveria ser interditado pelos filhos. Mas é manipulado pelos filhos e pela Sempre Vasco", completou.

O candidato à reeleição garantiu que irá à Justiça para derrubar a liminar e impedir que a votação seja realizada exclusivamente online.

"Vamos brigar na Justiça pela legalidade. A reunião nesta quinta está mantida, vamos trabalhar para escolher a empresa e vamos continuar lutando para que a eleição ocorra da melhor maneira. Com Julio (Brant) ou sem Julio, com Mussa ou sem Mussa. Não é possível que a Sempre Vasco tome o Vasco de assalto, na mão grande e com a conivência da Justiça", afirmou.