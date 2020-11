Ricardo Sá Pinto Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Rio - Apesar da classificação para às oitavas de final da Copa Sul-Americana, Ricardo Sá Pinto ainda está preocupado com o ambiente no Vasco. A confusão em relação as eleições no clube são de conhecimento do treinador que falou sobre o assunto após o empate em 0 a 0 com o Caracas, na Venezuela.

"Mesmo diante de tantas dificuldades, diante de tão pouca paz... Porque se tem eleições e fala-se muita coisa... Conseguimos um resultado contra a melhor equipe da Venezuela, um time que foi melhor do que o Independiente Medellín [Na Copa Libertadores] e que foi quase melhor do que o Libertad, do Paraguai. Temos que estar satisfeitos [com a classificação]", declarou à Conmebol TV.

Em entrevista ao "Aqui com Benja", da Fox Sports, no último dia 31, o técnico português revelou que não sabia sobre os períodos de eleição antes de se acertar com o clube de São Januário. De acordo com Sá Pinto, esse momento não é bom para ninguém.

"Tudo que perguntei, me foi explicado. Confesso que não sabia o timing das eleições. Pensei que seriam mais em janeiro, que não era tão cedo. Foi a única coisa que fiquei surpreendido quando cheguei. Nem mesmo meu agente e nem ninguém [sabiam], mas os dirigentes nunca mentiram. Tudo o que me disseram é verdade, portanto está tudo correto. Eu próprio pensei, subentendi que era mais tarde, por isso não perguntei. Não sabia que era para já. Enfim, não é um bom timing à esta altura ter eleição nem para o clube, nem para mim, nem para a equipe e nem para ninguém, mas é o que é, e temos que saber lidar com essa realidade", disse na ocasião.