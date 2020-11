Já Benítez foi contratado por empréstimo até dezembro, antes do início da pandemia de Covid-19. Com a paralisação do calendário do futebol, o Cruz-Maltino se viu obrigado a comprar o principal articulador para garanti-lo, minimamente, até o fim da temporada. Naturalmente, o novo vínculo do meia será mais duradouro. Os salários atrasados são uma realidade de anos no Vasco. Funcionários e jogadores chegaram a ter três meses em aberto, mas a situação foi minimizada nos últimos meses.