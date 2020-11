São Januário Rafael Ribeiro/Vasco

Por Lance

Publicado 05/11/2020 17:01 | Atualizado 05/11/2020 17:05

Rio - Uma reunião que se desenrolava desde a manhã terminou com mais indefinições do que definições em relação à eleição do Vasco. Os candidatos (Luiz Roberto Leven Siano mandou representantes) e o presidente da Assembleia Geral se reuniram em São Januário para tentar dar fim ao imbróglio sobre data e o formato da votação. Mas pouco ou nada foi resolvido.