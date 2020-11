Alexandre Campello, presidente do Vasco Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Rio - Candidato à reeleição à presidência do Vasco, Alexandre Campello anunciou, no meio da tarde desta quinta-feira, o pagamento não apenas da folha de salário de setembro, assim como de todas as pendências devidas para os funcionários e os jogadores. Segundo o 'GE', o dinheiro do acerto saiu da primeira parcela da venda do lateral-direito Nathan para o Boavista, de Portugal: cerca de R$ 1,8 milhão.

Em 2021, o clube receberá a última e maior fatia da transação, na casa dos R$ 8 milhões. Problema recorrente nas últimas gestões, a folha salarial cruzmaltina volta a ficar em dia, após um dramático período no qual jogadores e até conselheiros chegaram a socorrer funcionários mais humildes.

Publicidade

O clube estava com a folha de setembro aberta com jogadores e funcionários. devia as folhas de setembro para funcionários e jogadores. Para o elenco, a diretoria ainda devia um mês direito de imagem e uma parcela do reparcelamento da dívida salarial feita no início do ano. O salário de outubro vence no dia 20 de novembro, segundo o calendário de pagamento do clube.

Alexandre Campello foi às redes sociais dividir a boa notícias com o torcedor e convocar todo cruzmaltino para acompanhar o lançamento de entrada do clube no mercado de bitcoin numa live na Vasco TV, nesta quinta-feira.

Publicidade

"Hoje é um dia de boas notícias para o clube e para a torcida. Pagamos hoje dois meses de salário e, a partir de agora, o clube está em dia jogadores e funcionários. Sabemos que isso é uma obrigação do clube, mas é motivo de comemorar, pois há muito tempo o clube não conseguia manter os salários em em dia", postou Campello.