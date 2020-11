Ricardo Sá Pinto Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Rio - Sem vencer pelo Brasileiro desde a 11ª rodada, o Vasco enfrenta o Palmeiras, neste domingo, às 16h, em São Januário, em busca de um resultado positivo para tentar se distanciar da zona de rebaixamento. O treinador Ricardo Sá Pinto também busca a sua primeira vitória pela competição nacional.

Para voltar a vencer, o Vasco terá pela frente um adversário bastante complicado. O Palmeiras vem em evolução, após a saída de Vanderlei Luxemburgo e conquistou duas vitórias seguidas no Brasileiro. Além disso, a equipe paulista vem empolgada após a estreia com vitória de Abel Ferreira sobre o Bragantino na Copa do Brasil.

O Cruzmaltino também vem empolgado por conta de uma classificação no meio de semana. Após vencer no jogo de ida sobre o Caracas, o Vasco empatou com a equipe venezuelana, fora de casa, e avançou para as oitavas de final da Sul-Americana.

Com 19 pontos, a equipe carioca só está fora da zona de rebaixamento por conta dos critérios de desempate. Por conta disso, uma vitória sobre o Palmeiras é muito importante para o Cruzmaltino evitar a degola na próxima rodada.

FICHA TÉCNICA

VASCO X PALMEIRAS

Estádio: São Januário (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco - RS

Auxiliar 1: Rafael da Silva Alves - RS

Auxiliar 2: Michael Stanislau - RS

Árbitro de Vídeo: Bráulio da Silva Machado - SC

VASCO: Fernando Miguell, Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castán e Neto Borges; Andrey, Leonardo Gil, Carlinhos e Benítez; Talles Magno e Ribamar/ Treinador: Ricardo Sá Pinto

PALMEIRAS: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Luiz Adriano/ Técnico: Abel Ferreira