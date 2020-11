Bem avaliado, Toko chega como uma aposta para o ataque na Colina Reprodução Instagram

Rio - Com o Palmeiras pela frente, domingo, às 16h, em São Januário, o técnico Ricardo Sá Pinto ganhou opções para o ataque com a regularização do colombiano Gustavo Torres e do angolano Toko Filipi. Com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (Bid) da CBF, nesta sexta-feira, a dupla está à disposição. Em 16º lugar, com 19 pontos, apenas um de distância da zona de rebaixamento, o Cruzmaltino não vence há oito rodadas.

Com problemas no setor, o treinador testou o esquema com apenas um atacante, 4-5-1, no empate com o Caracas, da Venezuela, em 0 a 0, que garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Sem Cano, em recuperação de uma lesão na coxa esquerda, o Sá Pinto quase perdeu Talles Magno, que sofreu um trauma na bacia no empate com o Goiás, domingo, em Goiânia. Na Venezuela, ele iniciou o jogo com Tiago Reis na frente.

Devolvido ao Talleres, da Argentina, a pedido do próprio clube, Guilherme Parede, é menos uma alternativa no elenco. Com Gustavo Torres, ex-Atlético Nacional, da Colômbia, à disposição, o treinador ganhar uma opção de velocidade pelos lados e de força, caso opte em escalar o colombiano como referência na área.

Com contrato válido até outubro de 2021, o angolano Toko Filipi, de 21 anos, está sendo avaliado pela comissão técnica de Sá Pinto numa espécie de intercâmbio, mas também é opção contra o Palmeiras. Cedido pelo Louletano, de Portugal, ele joga aberto pelos lados do ataque.

Ciente de que a chegada do técnico Ricardo Sá Pinto em São Januário não resolverá todos os problemas do Vasco, a diretoria segue no mercado. Até o momento, o clube acertou com o zagueiro Jadson, ex-Portimonense, de Portugal, com o lateral-direito Léo Matos, ex-PAOK, da Grécia, com o volante Leonardo Gil, ex-Al Ittihad, da Arábia Saudita, além de Torres e Toko.