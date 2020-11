Revelado pelo América e com passagem pelo Bonsucesso, Jadson terá a primeira grande chance no Rio Divulgação/Portimonense

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 17:29 | Atualizado 06/11/2020 21:40

Rio - Há oito rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Vasco corre contra o tempo aproveitar os últimos dias de abertura da janela de transferência, que encerra na próxima segunda-feira. Nesta sexta-feira, o clube acertou com o zagueiro Jadson, de 29 anos. Ex-capitão do Portimonense, de Portugal, o defensor chega ao Rio neste sábado para realizar exames com o aval do técnico Ricardo Sá Pinto.

A informação foi inicialmente divulgada pelo 'GE'. Depois de cinco anos anos na Europa, Jadson está empolgado com a chance de voltar para casa. Carioca, o zagueiro iniciou a carreira no América e teve uma passagem pelo Bonsucesso antes da transferência para Portugal, em 2015. Pelas redes sociais, ele se despediu da torcida, mas empolgado com a nova fase.

Jadson é o quarto reforço do Vasco para a sequência da temporada. Antes dele, chegaram o volante argentino Leonardo Gil, ex-Al Ittihad, da Arábia Saudita, o lateral-direito Léo Matos, ex-PAOK, da Grécia, e o atacante colombiano Gustavo Torres, ex-Atlético Nacional, da Colômbia.

Em período de observação, o atacante angolano Toko Filipe está regularizado e à disposição. Contra o relógio a diretoria tenta o empréstimo do atacante argentino Maxi Lovera, do Olympiacos, da Grécia, e tentou contratar, sem sucesso, o apoiador Yeison Guzmán, do Evingado, da Colômbia.