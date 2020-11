Rio de Janeiro (RJ), 06/05/2019, MANIFESTACAO EM SAO JANUARIO - Torcedores do Vasco realizaram um protesto na sede do clube, a segurança foi reforçada no local, Sao Januario, zona norte do Rio de Janeiro.Foto: Armando Paiva / Agência O Dia Vasco, Protesto, Sao Januario Armando Paiva / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 21:04 | Atualizado 06/11/2020 21:39

Rio - Conhecido pelas históricas viradas em campo, o Vasco vivenciou uma reviravolta nos bastidores políticos nas últimas horas desta sexta-feira. Adiada para o dia 14 e no formato online, a eleição que definirá o próximo presidente do clube foi remarcada para este sábado, em São Januário, de forma exclusivamente presencial, após o desembargador Camilo Ribeiro Ruliére derrubar a liminar obtida pelo presidente da Assémbleia Geral, Faués Mussa.

O movimento teve como autores Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, e o advogado Luiz Roberto Leven Siano, o candidato à presidência no pleito. Nas redes sociais, Leven Siano comemorou a vitória judicial

"Um bom advogado é o que confia e acredita na Justiça. Aguardo você no Vasco amanhã, eleitor, para a vitória. Vai dar Vasco".



Os defensores da eleição presencial reforçaram o cumprimento do Estatuto Social do clube, que não prevê a a realização de eleição virtual. Com o aval da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o Vasco assumiria o compromisso de seguir à risca todos os protocolos sanitários especificados pelas autoridades em meio à pandemia do novo coronavírus.

Em busca da reeleição à frente da presidência administrativa do Vasco, Alexandre Campello tem como adversários Jorge Salgado, Luiz Roberto Leven Siano, Sérgio Frias e Julio Brant.