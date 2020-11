Mussa é o presidente da Assembleia Geral do Vasco Divulgação

07/11/2020

Rio - As eleições do Vasco já começaram com confusão. Após ter sido adiada e retomada para este sábado a mesma pode ser cancelada no decorrer do dia. Presidente da Assembleia Geral do Vasco, Faués Cherene Jassus, o Mussa, acionou o Judiciário para tentar suspender o pleito. O dirigente fez um pedido de reconsideração ao desembargador Camilo Ribeiro Ruliere, relator da decisão que determinou a votação neste sábado.

Mussa alega que o curto prazo para organização do evento prejudicaria a adoção de medidas de segurança sanitária impostas pela pandemia. Ainda segundo o presidente da AG, o clube não teve tempo hábil de obter licenças exigidas pelo estatuto do clube e autoridades como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal. Mussa também citou a falta de transparência e lisura do pleito.