O argentino Cano treinou finalizações para acabar com a seca Rafael Ribeiro/Vasco

Por MH

Publicado 07/11/2020 19:09

Desfalque de maior peso do Vasco nas últimas quatro partidas — vitória e empate por 1 a 0 e 1 a 1, respectivamente, sobre o Caracas, pela Copa Sul-Americana, empate com o Goiás em 1 a 1 e derrota por 2 a 1 para o Corinthians, ambos pelo Campeonato Brasileiro —, o atacante Germán Cano praticamente tem o seu retorno garantido no compromisso diante do Palmeiras, neste próximo domingo, às 16h, em São Januário, pela primeira rodada do returno.

O camisa 14, que se recuperou de uma lesão na coxa direita, participou sem limitações do treinamento deste sábado com os demais companheiros. Em função do longo tempo sem entrar em campo, Cano não deve ter condições físicas de suportar os 90 minutos contra o Verdão.

Publicidade

O técnico português Sá Pinto busca o seu primeiro triunfo na Série A. Para bater um dos candidatos ao título deste ano, o comandante deve manter o esquema com três zagueiros. A provável escalação do Vasco será: Fernando Miguel; Miranda, Leandro Castan e Ricardo Graça; Léo Matos, Andrey, Léo Gil, Carlinhos (Talles) e Neto Borges; Benítez e Cano (Tiago Reis).