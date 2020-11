Vasco x Palmeiras jogam pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020 no estádio de São Januário. Daniel Castelo Branco

Por MH

Publicado 08/11/2020 18:00 | Atualizado 08/11/2020 18:08

A luz amarela segue acesa em São Januário. Há nove rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro (sete derrotas e dois empates), o Vasco iniciou a sua caminhada no returno com o pé esquerdo. Na tarde deste domingo em São Januário, o time foi superado pelo Palmeiras: 1 a 0, gol de Luiz Adriano, de pênalti, no segundo tempo. O resultado empurrou a equipe para a zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 19 pontos.

O Vasco volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado, contra o Sport, na Ilha do Retiro. Já o Verdão, que chegou aos 31 pontos e está na sexta posição, pega o Fluminense, também no sábado, em São Paulo.

Publicidade

O encontro entre os técnicos portugueses Ricardo Sá Pinto e Abel Ferreira foi sem sal na etapa inicial. Apesar de jogar em casa, o Vasco adotou uma postura muito recuada. A estratégia era buscar sair rápido da defesa para o ataque, mas Benítez acabou jogando muito recuado e facilitou a vida do Verdão, que até teve mais posse de bola e domínio das ações, mas nada criou.



Logo no começo do segundo tempo, em uma das raras vezes que Cano pegou na bola, ele fez grande jogada na área do Palmeiras, mas parou na boa defesa de Weverton. O jejum do artilheiro argentino na Série A também já dura nove jogos. A última vez que ele marcou foi na vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo, na décima rodada.

Publicidade

Com o Verdão mais ativo no jogo, o Vasco acabou sendo castigado aos 25 minutos, quando Neto Borges fez pênalti em Lucas Lima. Na cobrança, Luiz Adriano parou na defesa de Fernando Miguel, mas se deu bem no rebote e abriu o marcador, aos 27. Sem inspiração, o Vasco, com um homem a mais (o volante Felipe Melo se machucou e o técnico Abel Ferreira já tinha feito todas as substituições), abusou das bolas na área para fazer pressão no Palmeiras. De nada adiantou.

FICHA TÉCNICA:



Vasco: Fernando Miguel; Miranda, Leandro Castan e Ricardo Graça (Vinícius); Léo Mattos, Andrey (Ribamar), Leonardo Gil (Marcos Júnior), Benitez (Carlinhos), Neto Borges e Talles Magno; Germán Cano. Técnico: Ricardo Sá Pinto



Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino (Marcos Rocha), Luan, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga (Lucas Lima); Gabriel Veron (Gustavo Scarpa), Rony (Willian) e Luiz Adriano (Danilo). Técnico: Abel Ferreira



Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS)

Cartões amarelos: Léo Mattos, Viña, Lucas Lima e Gustavo Gómez

Gol: Luiz Adriano, de pênalti, aos 27 minutos do segundo tempo