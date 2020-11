Vasco iguala marca negativa de 2008 e 2015, anos em que foi rebaixado

Vasco x Palmeiras jogam pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020 no estádio de São Januário. Daniel Castelo Branco

Rio - Treze de setembro. Essa é a data da última vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro. Um triunfo por 3 a 2 sobre o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Neste domingo, na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, em São Januário, o time completou nove partidas sem vencer na principal competição nacional - são sete derrotas e dois empates - e retornou à zona de rebaixamento com apenas 19 pontos conquistados em 18 partidas disputadas.

Essa é a pior série sem vitórias do Vasco na história do Brasileirão, igualando as marcas negativas obtidas em 2008 e 2015. Nesses anos, inclusive, a equipe terminou rebaixada ao fim da temporada, feito que o Cruz-Maltino luta para não repetir em 2020.

Em 2008, o time ficou da 22ª rodada até a 30ª sem vencer, conquistando apenas dois empates nesse período - mesma marca atual. Já em 2015, a série foi ainda pior, arrancando apenas um empate nas nove partidas.

O próximo jogo da equipe vascaína acontecerá no próximo sábado, contra o Sport, na Ilha do Retiro.

SÉRIE SEM VITÓRIAS DO VASCO NO BRASILEIRO

- Coritiba 1x0 Vasco

- Vasco 1x1 Red Bull Bragantino

- Atlético-MG 4x1 Vasco

- Bahia 3x0 Vasco

- Vasco 1x2 Flamengo

- Internacional 0x2 Vasco

- Vasco 1x2 Corinthians

- Goiás 1x1 Vasco

- Vasco 0x1 Palmeiras