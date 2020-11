Com futebol de qualidade, Benítez caiu nas graças da torcida Divulgação

Rio - Após retirar sua candidatura à reeleição no Vasco, o presidente Alexandre Campello falou sobre o planejamento para a compra do meia Benítez. Segundo Campello, a negociação junto ao Independiente-ARG deverá ser debatida com o novo mandatário.

"Eu acho que isso tem que ser discutido com o próximo presidente, deve ser uma decisão conjunta com quem vier a assumir. Espero que tenha uma definição para conversar com o futuro presidente, entender dele qual a expectativa, porque não acho que seja honesto fazer um movimento no final do mandato que vá impactar na próxima gestão", afirmou.

Para contratar Benítez em definitivo, o Vasco terá que desembolsar cerca de US$ 4 milhões (cerca de R$ 22 milhões). No entanto, a forma de pagamento ainda precisará ser discutida.