Julio Brant descartou uma aliança com a chapa de Jorge Salgado após Campello desistir da reeleição Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 18:06

Rio - O Vasco enfrenta um cenário político marcado pela incerteza após a suspensão da eleição de sábado, em decisão do Superior Tribunal de Justiça. A convocação da Assembléia Geral para uma nova votação neste sábado, no formato online e presencial, na sede do Calabouço, no Centro, criou um novo cenário com a retirada da candidatura Alexandre Campello e, possivelmente, de Luiz Roberto Leven Siano, presidenciável mais votado no sábado. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, Julio Brant descartou uma aliança com o concorrente Jorge Salgado e afirmou que segue firme na disputa para dirigir o Vasco nos próximos três anos.

"Conversar faz parte do processo. Jorge é gentil, de alto nível. Conversamos sempre no intuito de organizar o processo eleitoral do que abrir aqui ou ali. Não foi essa a intenção. No momento, não tenho a possibilidade de abrir. Digo no momento porque não posso falar pelos outros. Eu vou concorrer no sábado. Não posso falar pelo Salgado", disse Brant.

Candidato mais votado no sábado, Leven Siano promete recorrer da decisão do STJ de suspender a eleição, mais uma vez, marcada por lamentáveis incidentes, como apagão dos refletores durante o processo, brigas e relatos de tiros nos arredores da Colina. Baseado no resultado das urnas, Leven Siano se declarou vencedor e que, portanto, não participaria de um novo pleito. Alexandre Campello, Jorge Salgado e Julio Brant deixaram São Januário após a intervenção da Justiça, cancelando a eleição.

Contrário à escolha da 'Eleja Online' para organizar pleito, Campello anunciou a desistência da candidatura do segundo mandado. Como o candidato Sérgio Frias reconheceu a vitória de Leven Siano no sábado, segue o impasse sobre a conjectura política do clube.

"Quero deixar claro que não participarei da eleição nesse processo eleitoral, até para dar isenção ao processo. Retirei mesmo a candidatura. Se houver um novo pleito, vou trabalhar para que aconteça da melhor forma possível", disse Campello, que afirmou que não apoiará nenhum candidato caso a votação seja mantida.