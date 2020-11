Jadson foi anunciado pelo Vasco Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 11:06

Rio - O Vasco anunciou na manhã desta quarta-feira a contratação do zagueiro Jadson, de 29 anos. Indicado pelo treinador Ricardo Sá Pinto, o jogador assinou com o clube carioca até o fim da temporada, que acontece em fevereiro do ano que vem.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O VASCO



Depois de cinco anos anos na Europa, Jadson está empolgado com a chance de voltar para casa. Carioca, o zagueiro iniciou a carreira no América e teve uma passagem pelo Bonsucesso antes da transferência para Portugal, em 2015. Pelas redes sociais, ele se despediu da torcida, mas empolgado com a nova fase.

Depois de cinco anos anos na Europa, Jadson está empolgado com a chance de voltar para casa. Carioca, o zagueiro iniciou a carreira no América e teve uma passagem pelo Bonsucesso antes da transferência para Portugal, em 2015. Pelas redes sociais, ele se despediu da torcida, mas empolgado com a nova fase.

Publicidade

Jadson é o quarto reforço do Vasco para a sequência da temporada. Antes dele, chegaram o volante argentino Leonardo Gil, ex-Al Ittihad, da Arábia Saudita, o lateral-direito Léo Matos, ex-PAOK, da Grécia, e o atacante colombiano Gustavo Torres, ex-Atlético Nacional, da Colômbia.