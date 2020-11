Leven Siano Reprodução

Publicado 11/11/2020 12:53

Rio - A novela sobre a eleição no Vasco segue a todo vapor. Mesmo com a decisão da Justiça de convocar novas eleições para o próximo sábado, os presidentes dos conselhos deliberativo, fiscal e de beneméritos divulgaram, nesta quarta-feira, uma nota em que reconhecem a vitória de Leven Siano no pleito realizado no último sábado.

A carta é assinada por Roberto Monteiro (presidente do Conselho Deliberativo), Edmilson Valentim (presidente do Conselho Fiscal) e Sílvio Godoi (presidente do Conselho de Beneméritos). O presidente Alexandre Campello e o da Assembléia Geral, Faues Cherene Jassus, o Mussa, não participaram do comunicado.

Confira a carta na íntegra:

Os Presidentes dos poderes do Club de Regatas Vasco da Gama, abaixo nominados, vêm a público declarar:



1)A eleição ocorrida no dia 07 de novembro, contando com expressivo número de sócios eleitores do Vasco, cumpriu rigorosamente o estatuto e representa de forma cristalina a vontade dos sócios.



2)Quando, neste mesmo dia 07 de novembro, perto das 21hs, chegou a informação de que uma liminar suspendia as eleições, não foi apresentado à Mesa Eleitoral qualquer comunicado oficial sobre a decisão, portanto, naquele momento, isso não afetava a eficácia e a legitimidade do processo eleitoral, que já transcorria há quase 11 horas, com todas as chapas presentes e em campanha.

3)Registramos que a atuação deletéria e parcial do senhor presidente da Assembleia Geral, Faues Cherene Jassus (Mussa), tem conduzido o Club ao caos institucional. Ao contrário de defender o sócio vascaíno, que muitas vezes, com sacrifício pessoal, veio de longe para exercer seu direito de voto, o senhor Mussa, arbitrário e tendencioso, atuou nitidamente para atender aos interesses políticos de determinada chapa composta por seus familiares. A publicação de um “edital” convocando suposta nova “eleição” para o próximo dia 14 é apenas mais um capítulo desta farsa burlesca.



4)Consideramos que os sócios já elegeram seu presidente, Leven Siano, e conclamamos todos os vascaínos e vascaínas a se unirem em torno da legalidade e da democracia, trabalhando pela mais rápida normalização institucional.



Assinam:



Roberto Monteiro - Presidente do Conselho Deliberativo

Edmilson Valentim - Presidente do Conselho Fiscal

Sílvio Godoi - Presidente do Conselho de Beneméritos